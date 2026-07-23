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Mardin Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu, 23 Temmuz itibarıyla oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 40-42 derece, gece ise 22-24 derece arasında değişiyor. İlerleyen günlerde, 24 Temmuz'da sıcaklık 38-40 dereceye gerileyecek. Nem oranının düşük kalacağı bu günlerde hafif kuzey rüzgarları etkili olacak. Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması, bol su tüketmesi ve gölgelerde kalması öneriliyor.

Mardin Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava sıcaklıkları gündüz 40-42 derece civarında. Gece ise 22-24 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif esiyor. Rüzgar yönü kuzeyden.

İlerleyen günlerde, 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıkları gündüz 38-40 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 21-23 derece arasında değişecek. Cuma günü hava yine güneşli. Nem oranı yine düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif ve kuzey yönünden esecek.

25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 32-34 derece olacak. Gece sıcaklıkları 19-21 derece arasında tahmin ediliyor. Cumartesi günü hava güneşli kalacak. Nem oranı düşmeye devam edecek. Rüzgar hafif, yönü kuzey.

26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklıkları gündüz 34-36 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21-23 derece olacak. Pazar gününde hava güneşli kalacak. Nem oranı yine düşük seviyelerde olacak. Rüzgar hafif ve kuzeyden esecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmek önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olur. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler seçmek rahatlık sağlar. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Gerekli durumlarda güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Cilt sağlığı için bu önlemler faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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