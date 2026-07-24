Mardin Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu çok sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 ile 23 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı hafif olacak.

Gelecek günlerde Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Cumartesi günü sıcaklık 36 ile 37 derece arasında olacak. Pazar günü ise 34 ile 35 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 22 ile 23 derece arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak gereklidir. Serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önem taşımaktadır.