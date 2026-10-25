Mardin Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin hava durumu, 25 Ekim Pazar 2026 tarihinde ılımandır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişmektedir. Güneş bugün gökyüzünde parlıyor. Eski Mardin’in taş evleri, tarihi sokakları, hafif bir rüzgar eşliğinde güzel görüntüler sunuyor. Bu hava, hem yerli halk hem de turistler için keyifli vakit geçirme fırsatı sağlıyor.

Mardin, özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. Yerel kültürü, tarih severler ve doğa tutkunları için vazgeçilmez hale geliyor. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif bir yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için şemsiye bulundurmaları önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 20 derece civarında değişiklik gösterecek. Mardin’de sıcaklık serinleyecek. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle dışarıda plan yapanların kalın giysiler alması önemlidir. Takip eden günlerde hava durumunun değişkenlik göstermesi bekleniyor. Güncel hava raporlarını kontrol etmekte fayda vardır.

Hava şartlarının ani değişimi, Mardin'in muhteşem manzarasında dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Serin akşamlar için hazırlıklı olmak, seyahat deneyiminizi olumlu etkileyebilir. Dış mekanda geçireceğiniz zaman dilimlerini dikkate alarak kıyafet tercihi yapmanız faydalıdır. Böylelikle Mardin’in atmosferini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Mardin hava durumu 25 Ekim Pazar 2026’da ılımandır. Önümüzdeki günlerdeki hava tahminlerini dikkate almanız önemli. Seyahat planlarınızı bu değişikliklere göre yapmalısınız. Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu keşfederken hava koşullarına dikkat etmek deneyiminizi daha da keyifli hale getirecektir.