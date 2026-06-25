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Mardin Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, 25 Haziran 2026 tarihinde gündüz 38 dereceye ulaşan sıcaklıklarla yazın zirve noktasını yaşayacak. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 26 Haziran'da sıcaklık yine 38 derece civarında devam edecek. 27 Haziran'da 37 dereceye, 28 Haziran'da ise 36 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklarda, su tüketimi artırılmalı, hafif kıyafetler tercih edilmeli ve güneş koruyucu ürün kullanımı önem kazanmalıdır. Dışarıda serin alanlar tercih edilmeli.

Mardin Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

25 Haziran 2026 Perşembe günü, Mardin’de hava sıcaklıkları gündüz 38 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 24 derece civarında olacaktır. Hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %37 civarında beklenmektedir.

26 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklıklarının yine 38 derece civarında olması bekleniyor. Gece 25 dereceye düşmesi tahmin edilmektedir. Hava güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında olacaktır. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı ise %20 civarında olacak.

27 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklıklarının 37 derece civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 24 derece olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönüne doğru esecek. Nem oranı %19 civarında bekleniyor.

28 Haziran Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 36 dereceye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde 22 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. Hava parlak güneş ışığı altında kalacak. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %24 civarında bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması tavsiye edilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalınmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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