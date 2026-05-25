Mardin Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Mardin’de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 14-15 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 3-6 kilometre dolaylarında değişecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 15-16 derece arasında olacak. Çarşamba günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 19-20 derece dolaylarında olacak. Perşembe günü hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 16-17 derece arasında kalacak. Cuma günü de hava güneşli olacak. Gündüz 24 derece, gece ise 13-14 derece arasında sıcaklıklar olacak. Cumartesi günü hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 23 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 9-10 derece arasında yer alacak. Pazar günü de hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 31 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları ise 11-12 derece arasında olacak. Pazartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz 32 derece, gece ise 13-14 derece arasında sıcaklıklar öngörülüyor. Salı günü de hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 33 dereceye kadar çıkacak. Gece ise 14-15 derece dolaylarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Böylece açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaşanacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcıdır. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Böylece Mardin’deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.