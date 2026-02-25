HABER

Mardin Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de bugün serin bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarındayken, akşam saatlerinde 7-8 dereceye düşüyor. Nem oranı %54 seviyelerinde ve rüzgar saatte 22 km hızla esiyor. Önümüzdeki günlerde hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 26 Şubat’ta 10-11 derece, 27 Şubat’ta ise 8-9 dereceye kadar inecek. Bu süreçte kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Mardin'de hava durumu serin. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 7-8 derece arasında seyrediyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir seyir izliyor. Gün boyunca 14-15 derece, akşamları ise 7-8 derece arası olacak. Nem oranı %54 seviyelerinde. Rüzgar saatte 22 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha soğuyacak. 26 Şubat Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 10-11 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 4-5 derece civarında. 27 Şubat Cuma günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 8-9 derece arası, gece sıcaklıkları ise 2-3 derece arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacak. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak önemli. Rüzgarın hızının artması bekleniyor. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar koruyucu olacak.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava zaman zaman yağışlı olacak. Bu nedenle şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak gerekecek. Sağlığınız ve konforunuz açısından bu önlemleri almak önemlidir.

