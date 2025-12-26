HABER

Mardin Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 26 Aralık günü soğuk ve bulutlu hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 - 8 derece, gece ise 2 - 3 derece aralığında seyredecek. 27 Aralık'ta hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 4 - 5, gece 1 - 2 derece olacak. 28 Aralık'ta daha soğuk ve güneşli havaya geçiş yapılacak. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Mardin'de 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 6 - 8 derece arasında olacak. Gece sıcaklık ise 2 - 3 derece civarında seyredecek. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Rüzgar hızı 6 - 9 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %74 - %86 seviyelerinde bulunacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissiyatını artırabilir.

27 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 4 - 5 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 1 - 2 derece civarında olacak. 28 Aralık Pazar günü hava daha soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 3 - 4 derece, gece ise -2 - 0 derece arasında olacak. Bu dönemde nem oranı %38 - %87, rüzgar hızı ise 19 - 22 km/saat seviyelerinde seyredecek.

Bu hava koşulları altında sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve giysiler kullanmak önemlidir. Bu şekilde ıslanmaktan korunmak mümkündür.

Mardin'de 26 Aralık Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hafif yağmurlu ve daha soğuk hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak önlemler almanız önemlidir.

