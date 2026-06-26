Mardin Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 30-32 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25-28 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 18 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %19 ile %37 arasında değişecek.

Öğle ve akşam saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle hava bunaltıcı olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması faydalı. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler giyin. Bol su içmeye özen gösterin. Ayrıca, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın.

Önümüzdeki günlerde de Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. 27 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 34-35 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 28-30 derece civarında seyredecek. 28 Haziran Pazar günü ise gündüz sıcaklıkları 33-34 derece, akşam sıcaklıkları 27-29 derece arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için sıcak çarpması riski vardır. Günün en sıcak saatlerinde serin alanlarda kalmaya özen gösterin. Ayrıca, düzenli olarak su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya çalışın. Gerekirse koruyucu giysiler kullanın.

Mardin'de 26 Haziran Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcaklıklarla devam edecek. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Çevrenizdekilerin sağlığını da düşünmek faydalı olacaktır.