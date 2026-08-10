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Taksim’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden sapığın cezası belli oldu

Beyoğlu Taksim’de canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncı withJENNY, yanına yaklaşan bir kişinin ısrarlı takibine maruz kaldı. Yayıncıya, 'Burada arkadaşın var mı' diye soran kişi kadına kendisiyle kalmasını teklif etti. Türkçe bilmediğini söyleyen withJENNY’nin bir süre peşinden giden şüphelinin davranışları canlı yayına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçundan işlem başlatıldı.

Taksim’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden sapığın cezası belli oldu

Olay, Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir İstanbul’da bulunan ve withJENNY takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, kentte gezdiği anları takipçileriyle paylaşmak için canlı yayın açtı. Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir kişi, 'Burada arkadaşın var mı' diye sordu. Ardından yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, kadının peşinden gitmeye başladı.

Taksim’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden sapığın cezası belli oldu 1

TÜRKÇE BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Güney Koreli yayıncı, Türkçe bilmediğini belirterek kendisini takip eden kişiye İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Buna rağmen yayıncının peşinden gitmeyi sürdüren kişi, bir süre sonra sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar withJENNY’nin devam eden canlı yayınına yansıdı.

Taksim’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden sapığın cezası belli oldu 2

'SONRA BİZİ REKLAM EDER DİKKAT EDİN'

Yayının başka bir bölümünde ise withJENNY’nin girdiği bir iş yerindeki konuşmalar dikkati çekti. İş yerindeki bir kişinin çevresindekileri yayın konusunda uyardığı duyuldu. Söz konusu kişinin, 'O yayın yapıyor; sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun' dediği anlar yayına yansıdı.

Taksim’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden sapığın cezası belli oldu 3

İSTİKLAL CADDESİ’NDE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

İstanbul’da yabancı yayıncıların karşılaştığı benzer bir olay Haziran ayında İstiklal Caddesi’nde yaşanmıştı. Canlı yayın yapan Japon turist, 60 yaşındaki bir kişinin tacizine maruz kalmıştı. Japon yayıncı olayın ardından çektiği videoda "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Taksim’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden sapığın cezası belli oldu 4

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.A. (59)'yı Sarıyer'de gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçundan adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ise bin 764 lira idari para cezası uygulandı.

Taksim’de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden sapığın cezası belli oldu 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sapık Ceza Beyoğlu cinsel taciz kore
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunları tc vatandaşlığından çıkarıp vietnama gönderip tütün tarlalarında çalıştıracaksın
bunlar tıplumun yüz karadı
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