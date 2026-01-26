HABER

Mardin Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

26 Ocak Pazartesi günü Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 4 ile 7 derece arasında, akşam ise 5 derece civarında hissedilecek. Rüzgar kuzey yönünden eserek 8-13 kilometre hızla ulaşacak. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık 3 ile 10 derece arasında kalacak. Bu soğuk ve yağışlı havalarda kat kat giyinmek, uygun ayakkabılar kullanmak önem taşıyor. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmek faydalı olacaktır.

Mardin Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

26 Ocak Pazartesi 2026, Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 4 ile 7 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 4, akşam 1 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 8-13 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı ise %56 ile %69 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı ise 17:35 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 4 ile 10 derece arasında olacak. 28 Ocak Çarşamba günü ise 3 ile 8 derece arasında seyredecek. Her iki gün de bulutlu ve yağışlı geçecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkat edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutmaya özen gösterilmeli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Bu, rüzgarın etkisini azaltarak üşümeyi önler. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sürekli güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

Canlı Skor
hava durumu Mardin
