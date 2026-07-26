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Mardin Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de bugün hava durumu güneşli ve sıcaklık 27 derece civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 31-35 dereceye yükselecek. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Öğle saatlerinde güneşten kaçınmak, bol su içmek, hafif giysiler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak esas. Yaşlılar ve çocuklar için soğuk alanlarda kalmak da kritik bir önlem. Sıcak havada sağlık için tedbir almak şart.

Mardin Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Mardin'de hava 27 derece civarında. Hava çok güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 - 28 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 20 - 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Genel olarak hava durumu güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde, 27 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 31 - 32 dereceye çıkacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 34 - 35 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava yine güneşli olacak. Yağış olmaması bekleniyor.

Mardin'de sıcaklıkların artmasıyla, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması lazım. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkat etmek önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olur. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt korumasını sağlamak için gereklidir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde hassas grupların dikkatli olması gereklidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için bu durum daha da önem kazanır. Sıcak çarpması riskine karşı serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirilmeli. Ağır yemeklerden kaçınmak ve su tüketimini düzenli yapmak hayati önem taşır.

Sonuç olarak, Mardin'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Güneşli bir hava durumu hâkim olacak. Sıcak havadan korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Vücut sağlığını korumak son derece kritik.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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