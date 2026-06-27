Mardin Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi, Mardin'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 32 derece civarına düşecek. Gece ise sıcaklık 26 derece olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyden esecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Öğle saatlerinde güneybatıdan esecek. Bu esişin hızı saatte 11 kilometreye yükselecek. Akşam saatlerinde ise rüzgar batıdan esecek. Bu durumda hızı saatte 16 kilometre olacak. Gece saatlerinde tekrar kuzeyden esecek. Hızı saatte 24 kilometreye ulaşacak.

Nem oranı gün boyunca %18 ile %30 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de Mardin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. 29 Haziran Pazartesi günü bu değer 35 dereceye çıkacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklık 36 derece civarında seyredecek.

Aynı zaman diliminde rüzgar, sabah saatlerinde kuzeyden esecek. Öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde batıdan, gece saatlerinde ise tekrar kuzeyden esecek. Nem oranı yine %18 ile %30 arasında değişiklik gösterecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin su içmeleri çok önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünler de faydalı olacaktır.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak gerekiyor. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak öneriliyor. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önem taşıyor.