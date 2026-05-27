Mardin Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30-32 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 16-18 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar Mardin'in karasal iklim özelliği nedeniyle Mayıs ayı ortalamasına yakın bir durumda. Hava genellikle az bulutlu olacak. Yağış ihtimali düşüktür. Bu nedenle Mardin'de 27 Mayıs günü açık hava etkinlikleri için uygun bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 30-32 derece civarında olması bekleniyor. 29 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 24-26 derece arasında olacak. Bu tarihlerde hava genelde açık ve güneşli olur. 30 Mayıs Cumartesi günü de sıcaklığın 24-26 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Hava koşullarının açık ve güneşli olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri yapmak için uygun bir dönemde olacaksınız. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önem taşıyor. Dışarı çıkarken şapka takmak gereklidir. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıkları yüksek olacağından hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek uygun olur. Bu, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar.

Mardin'de 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun dönemdesiniz. Ancak güneşten korunmaya özen göstermeniz gerekiyor.