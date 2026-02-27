HABER

Mardin Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu, 27 Şubat 2026 Cuma günü bulutlu ve güneşli geçişlerle dikkat çekiyor. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında değişiyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 5 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sıcak hale gelecek. Giysi seçimleri hava koşullarına uygun olmalı ve güncel hava raporları takip edilmelidir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Mardin'de hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklık 2 ile 8 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif esecek. Hızı saatte yaklaşık 10 kilometre civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu daha sıcak ve güneşli hale gelecek. 28 Şubat Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 1 ile 9 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 1 Mart Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında seyredecek. 2 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 14 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin ve yağışlı günlerde kat kat giyinmek gerekir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak sağlığı korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek olumsuz koşullara karşı tedbirli olmanızı sağlar.

