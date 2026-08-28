Mardin Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin hava durumu, 28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde serin ve ferah. Ziyarete uygun bir atmosfer sunuyor. Bugün Mardin'de hava durumu, 19 ile 22 derece arasında. Genel olarak rahat bir güne işaret ediyor. Sabah saatlerinde serin hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için cazip. Gün ilerledikçe sıcaklık artacak ama yine de hoş bir gün geçireceğiz.

Bugünkü hava nasıl? Hafif rüzgarlı ve açık bir gün bizleri bekliyor. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı hafifletiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık yükselebilir. Cuma gününün ilerleyen saatlerinde hava durumu stabil kalacak. Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Cuma gününden sonra hafta sonu sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Cumartesi biraz daha sıcak geçebilir. Pazar günü serin rüzgarlar ile keyifli bir atmosfer sunacak. Weekend için plan yapanlar, açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat bulacak. Mardin, yazın keyfini çıkarmak isteyenler için kapılarını açmış durumda.

Hava durumu konusunda önlemler almak önemli. Özellikle sıcak saatlerde dışarıda bulunurken su tüketimini artırmak faydalı. Güneşin etkisini en aza indirmek için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak konforu artırır. Mardin’in sokaklarında uzun yürüyüşler yapmayı planlıyorsanız, hafif giysiler tercih etmek akıllıca.

Mardin hava durumu, sunduğu güzel günler ile unutulmaz anlar yaratıyor. Yerli ve yabancı turistler için harika fırsatlar sunuyor. Bugünkü hava ve önümüzdeki tahminler, keşif dolu bir Mardin gezisi için şartları sağlıyor.