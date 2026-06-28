Mardin Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve rüzgarlı olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 36 ile 37 derece arasında ölçülecek. En düşük sıcaklığın ise 24 ile 26 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık, nem ve rüzgar etkisiyle 38 ile 39 dereceye yükselebilir. Rüzgarın hızı 20 ile 25 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Yağış olasılığı neredeyse yok.

Önümüzdeki günlerde Mardin yine sıcak ve güneşli bir havaya sahip olacak. 29 Haziran Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 37 ile 38 dereceye ulaşacak. En düşük sıcaklık ise 26 ile 27 derece civarında bekleniyor. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 39 ile 40 derece arasında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü de 40 ile 41 derece arası sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif giysiler giyin. Açık renkli giysiler tercih etmek akıllıca olur. Bol su içmeye dikkat edin ve güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Ayrıca klimalı ortamlarda kalmaya çalışmak serinlemek için faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkisini önlemek için gerekli önlemleri almalısınız.