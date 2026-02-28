Mardin Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Nem oranı yüzde 78 ile yüzde 91 arasında değişecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler önemli bir koruma sağlar. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltabilir. Bu koşullarda hazırlıklı olmak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 2 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak sağlığınız için önemlidir.