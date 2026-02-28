HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 9 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 0 ile 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif yağışların yanı sıra rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Nem oranı ise yüzde 78 ile 91 arasında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. 1 ve 2 Mart tarihlerinde de benzer hava koşulları öngörülüyor.

Mardin Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Nem oranı yüzde 78 ile yüzde 91 arasında değişecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler önemli bir koruma sağlar. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltabilir. Bu koşullarda hazırlıklı olmak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 2 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak sağlığınız için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.