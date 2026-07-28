Mardin Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 26 dereceye düşecek. Nem oranı %26 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 19 km/saat civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz koşullarına uygundur. Hava durumu sıcak ve kuru bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 40 derece civarında olması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 41 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları 25-27 derece arasında değişecek. Nem oranı %18-37 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 13-24 km/saat civarında seyredecek. Bu durum sıcak ve kuru hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su içmeyi unutmayın. Hafif ve açık renkli giysiler giymeyi tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Evde kaldığınızda serin bir ortamda kalmaya çalışın. Gereksiz elektrikli cihazları kullanmamaya özen gösterin. Bu önlemler sağlığınızı korur ve enerji tasarrufu sağlar.