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Mardin Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 29 Ekim 2026 hava durumu, tarihi ve kültürel zenginliklerle birleşerek ziyaretçilere keyifli bir gün sunuyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında başlayacak, öğle saatlerinde 22 dereceye yükselebilecek. Akşam saatlerinde ise serinlik hissedilecek ve sıcaklık 19 dereceye düşebilecek. Yerel restoranların teraslarında kebap ve mezelerin tadını çıkarırken, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var.

Mardin Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

29 Ekim 2026 tarihinde Mardin'de hava durumu, tarihi ve kültürel zenginliklerle birleşiyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise serinlik baş gösterecek. Sıcaklık 19 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bu değişim, Mardin’in yüksek yerlerinden manzarayı izlerken battaniyeye sarınmak için bir fırsat verecek.

Mardin'deki hava durumu genellikle açık ve hafif bulutlu. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Kebap ve mezelerin tadını alabileceğiniz yerel restoranların teraslarında oturmak için güzel bir gün. Ancak, hava koşullarının aniden değişebileceğini belirtmek gerekir. Soğuk havalarda özellikle akşamüzeri giyinmeye dikkat etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde Mardin için hava durumu ılımlı olacak. Sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, Mardin'in tarihi sokaklarında dolaşmak için idealdir. Ancak, zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Açık havada yürüyüş yapacakların yanlarında yağmurluk bulundurması önerilir.

Mardin'deki hava şartları değişken olabilir. Bu nedenle önceden hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişikliklerine dikkat etmek gerekiyor. Gün içinde alışveriş yaparken şemsiye veya koruyucu giysi taşımak, beklenmedik sürprizlerden koruyacaktır. Havanın ılımlı olması doğada vakit geçirmek için uygundur. Ancak, hava şartlarını göz önünde bulundurarak planlar yapmakta yarar var.

29 Ekim 2026 tarihinde Mardin'de hava durumu, bu güzide şehrin tarihi ve kültürel dokusuna uyumlu bir görüntü sunmaktadır. Sıcaklık ve açık hava, bu kadim toprakların tadını çıkarmak için birçok fırsat sunuyor.

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hava durumu Mardin
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