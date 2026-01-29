HABER

Mardin Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 10 derece, gece ise 3 derece civarında seyredecek. Nem oranı %75 düzeyinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı kuzeyden saatte 2 kilometre bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağmur olasılığı artacak. Bu nedenle, yağışlı günlerde yanınızda şemsiye bulundurmak ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe, Mardin'de hava durumu kısmen güneşli olacaktır. Hava serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece ise 3 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %75 civarındadır. Rüzgar hızı kuzey yönünden saatte yaklaşık 2 kilometre tahmin ediliyor. Mardin'de bugünkü hava, serin ve hafif rüzgarlı bir gün geçirilecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklığının 6 derece civarına çıkması bekleniyor. Hafif yağmurun görüleceği bir gün yaşanacak. 31 Ocak Cumartesi günü, zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Hava sıcaklığının 9 derece olması tahmin ediliyor. 1 Şubat Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 12 derece civarına çıkacak. Bu nedenle hava durumu değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Serin günlerde kat kat giyinmek, sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Olası soğuk algınlıklarına karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak da önemlidir. Bu önlemlerle Mardin'deki hava koşullarına daha hazırlıklı olabilirsiniz.

