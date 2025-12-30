Mardin Hava Durumu! 30 Aralık Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 30 Aralık Salı günü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 2 derece olacak. Az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Karla karışık yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden, saatte 23 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü gündüz 1 derece olacak. Gece ise sıcaklık -1 derece civarında seyredecek. Kar yağışı bekleniyor. 1 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 3 derece olacak. Gece sıcaklığı -4 dereceye kadar düşecek. Karla karışık yağmur öngörülüyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 1-3 derece arasında değişecek. Gece ise -4 ile -1 derece arasında olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Mardin'de yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın, su geçirmez giysiler tercih etmelidir. Özellikle gece saatlerinde buzlanma riski var. Yolda dikkatli olunmalıdır. Karla karışık yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı. Gerekli önlemler alınmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Su borularının donma riskine karşı izolasyon yapılmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirecektir.