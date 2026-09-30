Mardin Hava Durumu! 30 Eylül Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 30 Eylül 2026 Çarşamba günü hava durumu tipik sonbahar havasını yansıtacak. Bugün sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Hava genel olarak açık ve az bulutlu. Zaman zaman hafif rüzgarlar yaşanıyor. Bu rüzgarlar sıcaklık artışını daha tolerable hale getiriyor. Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dolu bir şehir. Dışarıda keyifli vakit geçirmek için ideal bir hava mevcut. Mardin’in sokaklarında yürüyüş yapmayı düşünenler, hem sıcaklık hem de UV ışınları açısından rahat bir gün geçirecek.

Mardin'de hava durumu sonbahar mevsiminde dalgalanmalara uğrayabilir. Bugünkü hava şartları, önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20 derece civarında kalması bekleniyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarıda vakit geçirenler için katmanlı giyinmek önemlidir. Hava genel olarak açık ve kısmen bulutlu kalacaktır. Akşam saatlerinde serin hava etkisini arttırabilir. Bu nedenle hava koşullarına hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Sabah saatlerinde yapılan aktiviteler için hava daha uygun. Ancak öğle saatlerinde güneş etkisi ile sıcaklık artacaktır. Su tüketimine dikkat etmek akıllıca olacaktır. Aşırı sıcak havalarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Havanın değişkenliği, gece saatlerinde hafif bir ceket veya hırka bulundurmayı gerektirir. Bu, dışarıda vakit geçirirken sizi rahat tutabilir.

Mardin’deki hava durumu keyifli bir atmosfer sunuyor. Şehirde geçireceğiniz güzel sonbahar günlerinde, Mardin’in sokaklarının tadını çıkarın. Hava durumunu göz önünde bulundurarak hazırlığınızı yapmayı unutmayın. Gelecek günlerde hava durumu hakkında bilgi sahibi olarak, sevdiklerinizle dışarıda keyif dolu anlar geçirebilirsiniz.