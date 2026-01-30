HABER

Mardin Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 30 Ocak 2026 Cuma günü soğuk bir hava durumu bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 2-4 derece arasında olacak ve hafif yağmur görülecek. Gece sıcaklıkların 0-2 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, 31 Ocak Cumartesi günü ve sonraki günlerde yağışlar devam edecek. Bu hava koşullarında kalın giysiler giyilmesi ve su geçirmez ayakkabı ile şemsiye kullanılması önemli. Sıcak içecekler ile kalın giysiler, vücut ısısını koruyacaktır.

Devrim Karadağ

Mardin'de 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk olacak. Bu gün yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 2 - 4 derece civarında seyredecek. Hafif yağmur etkili olacak. Gece sıcaklık 0 - 2 derece arasında kalacak. Hafif yağış devam edecek. Nem oranı %88 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar ise saatte 11 km hızıyla esecek.

31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı 3 - 4 derece olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 5 - 6 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 8 - 9 dereceye yükselecek. Bu gün sağanak yağış bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı havada dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Şemsiye kullanmak da faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen mont ve atkı kullanımı önerilir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korur. Evde kalorifer veya soba kullanmak da sıcaklık sağlayacaktır.

