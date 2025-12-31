Mardin Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Yılın son gününde gündüz saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında seyredecek. Bu süreçte karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam ve gece sıcaklıklar -1 dereceye kadar düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek.

Mardin'in hava durumu, önümüzdeki günlerde de dikkat çekici. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık da 4-5 derece civarında olacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava güneşli geçecek. Sıcaklık yine 4-5 derece seviyesinde kalacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık ise 1-2 derece olacak.

Bugünkü hava durumu göz önüne alındığında, Mardin'de 31 Aralık hava soğuk geçecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar seçmek, ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgar geçiren giysiler önerilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.