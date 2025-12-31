HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 31 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve yağışlı bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 0 derece civarında olacakken, akşam saatlerinde bu değer -1 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak ve doğu yönünden 13 kilometre hızla rüzgar esecek. Önümüzdeki günlerde hafif yağmur ve güneşli günler yaşanacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar, yağışlı havada korunma için öneriliyor.

Mardin Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Mardin'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Yılın son gününde gündüz saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında seyredecek. Bu süreçte karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam ve gece sıcaklıklar -1 dereceye kadar düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek.

Mardin'in hava durumu, önümüzdeki günlerde de dikkat çekici. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık da 4-5 derece civarında olacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava güneşli geçecek. Sıcaklık yine 4-5 derece seviyesinde kalacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık ise 1-2 derece olacak.

Bugünkü hava durumu göz önüne alındığında, Mardin'de 31 Aralık hava soğuk geçecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar seçmek, ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgar geçiren giysiler önerilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.