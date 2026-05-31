Mardin Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Mardin hava durumu nasıl?

31 Mayıs 2026 Pazar günü Mardin'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığının 28 derece civarında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esiyor ve nem oranı düşük kalacak. Bu durum, hava kalitesini artıracak.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu güneşli geçecek. Pazartesi günü sıcaklık 30 derece civarına yükselecek. Salı günü ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 17 ile 19 derece arasında değişecek.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak da sağlık açısından faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmak risklidir. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek sağlığı koruyacaktır.

Mardin'deki hava durumu bugünkü gibi güzel geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir hafta geçirilmesine yardımcı olacaktır.