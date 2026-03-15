Mardin ve Diyarbakır'da taşkın! Çok sayıda ev ve iş yeri sulara teslim oldu

Mardin'de etkili olan sağanak sonrası bazı evleri su bastı, buğday ekili tarlalar derelerin taşması sonucu zarar gördü. Çöken bir ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı.

'KURU DERE' TAŞTI

Kentte merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün içinde etkisini artıran sağanak sonrası Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca, Beşik ve Büyükboğaziye mahallelerinden geçen ve halk arasında 'Kuru Dere' olarak adlandırılan dere taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki buğday ekili tarım arazilerini su bastı. Kızıltepe merkezde ise birçok ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.

AHIR ÇÖKTÜ

Nusaybin ilçesinde de kırsal Doğuş Mahallesi'nde sağanak sonrası bir ahır çöktü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çöken ahırın altında kalan hayvanları kurtardı

DİYARBAKIR'DA KOYUNLAR TELEF OLDU

Diyarbakır’ın Silvan ve Çınar ilçesinde etkili olan sağanak nedeni ile bazı noktalarda taşkınlar yaşanırken, suya kapılan 45 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

Çınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı kırsal bölgelerde taşkınlara yol açtı. Aniden bastıran yağmurun ardından dere ve su kanallarının taşması sonucu birçok küçükbaş hayvanın bulunduğu alanlar sular altında kaldı. Yaşanan taşkın nedeniyle 45 koyun telef olurken, bölgedeki yetiştiriciler büyük zarar gördü. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, zarar tespit çalışmalarına başlarken, hayvan sahipleri de telef olan hayvanlarını sudan çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Yetkililer, sağanak yağışların bazı kırsal mahallelerde su baskınlarına neden olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır