Mardin ve Diyarbakır'da taşkın! Çok sayıda ev ve iş yeri sulara teslim oldu

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısı sonrasında Mardin ve Diyarbakır'da peş peşe taşkınlar yaşandı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Diyarbakır'da 45 hayvan telef oldu. Bazı yerleşim yerlerindeki tehlike nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Mardin'de etkili olan sağanak sonrası bazı evleri su bastı, buğday ekili tarlalar derelerin taşması sonucu zarar gördü. Çöken bir ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı.

'KURU DERE' TAŞTI

Kentte merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün içinde etkisini artıran sağanak sonrası Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca, Beşik ve Büyükboğaziye mahallelerinden geçen ve halk arasında 'Kuru Dere' olarak adlandırılan dere taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki buğday ekili tarım arazilerini su bastı. Kızıltepe merkezde ise birçok ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.

AHIR ÇÖKTÜ

Nusaybin ilçesinde de kırsal Doğuş Mahallesi'nde sağanak sonrası bir ahır çöktü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çöken ahırın altında kalan hayvanları kurtardı

DİYARBAKIR'DA KOYUNLAR TELEF OLDU

Diyarbakır’ın Silvan ve Çınar ilçesinde etkili olan sağanak nedeni ile bazı noktalarda taşkınlar yaşanırken, suya kapılan 45 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

Çınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı kırsal bölgelerde taşkınlara yol açtı. Aniden bastıran yağmurun ardından dere ve su kanallarının taşması sonucu birçok küçükbaş hayvanın bulunduğu alanlar sular altında kaldı. Yaşanan taşkın nedeniyle 45 koyun telef olurken, bölgedeki yetiştiriciler büyük zarar gördü. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, zarar tespit çalışmalarına başlarken, hayvan sahipleri de telef olan hayvanlarını sudan çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Yetkililer, sağanak yağışların bazı kırsal mahallelerde su baskınlarına neden olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramda ölçüsüz tatlı tüketimine dikkat! Uzman isimler uyardıBayramda ölçüsüz tatlı tüketimine dikkat! Uzman isimler uyardı
Karacasulu Şehit Kirez mezarı başında anıldıKaracasulu Şehit Kirez mezarı başında anıldı

En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran'da çok sayıda kişi casusluktan tutuklandı

CANLI |İran'da çok sayıda kişi casusluktan tutuklandı

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Üstsüz poza dayanamadı! "Lan sen bir eve gel"

Üstsüz poza dayanamadı! "Lan sen bir eve gel"

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

