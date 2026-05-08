Mardin’de 12 bin 780 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Nusaybin’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 bin 780 paket kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır