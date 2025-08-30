Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 103’üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Mardin’de de coşkuyla kutlandı.

Vali Tuncay Akkoyun’un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Tuncay Akkoyun’un ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında tören gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, kabul törenine katılan davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti. Etkinliklerde spor dalında derece yapan öğrencilere Vali Tuncay Akkoyun madalya takıp kupa takdim etti. Törene, Vali Tuncay Akkoyun, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır