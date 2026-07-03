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Mardin’de anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mardin’in Derik ilçesinde çıkan anız yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mardin’de anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bozbayır Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yürüttüğü söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteriyle havadan da destek veriliyor.

Mardin’de anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor 1

Yangın haberini almasının ardından bölgeye giden Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ekiplerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Mardin’de anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor 2


Kaynak: İHA

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yangın
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