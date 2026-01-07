HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin’de bebekli anneye ve çocuğa saldıran şahıs tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında bebekli anne ile küçük bir çocuğa saldıran şahıs tutuklandı.Olay, dün Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Mardin’de bebekli anneye ve çocuğa saldıran şahıs tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında bebekli anne ile küçük bir çocuğa saldıran şahıs tutuklandı.
Olay, dün Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.K., yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı. Yere düşen kadın bebeğini korumaya çalışırken, saldırgan darbetmeye devam etti. Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapının içine savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’de bebekli anneye ve çocuğa saldıran şahıs tutuklandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya: "Hiçbir devlet, başka devletin gemilerini vuramaz"Rusya: "Hiçbir devlet, başka devletin gemilerini vuramaz"
Ailesine ziyarete gelmiş: Sobadan sızan gazdan hayatını kaybettiAilesine ziyarete gelmiş: Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mardin Kızıltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.