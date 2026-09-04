Mardin’de bir mahallede daha atık su döşeme çalışmalarını tamamladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi’nde altyapısı bulunmayan yerleşim bölgelerine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında 5 bin 100 metre uzunluğunda atık su hattı döşeyerek mahallenin önemli bir altyapı ihtiyacını giderdi.

MARSU Genel Müdürlüğü, Mardin genelinde içme ve kullanma suyu ile atık su altyapı ağını daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Midyat ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi’nde, belde belediyesi döneminde yapımına başlanan ve 2014 yılında Mardin’in Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmesiyle birlikte mahalle statüsü kazanan yerleşim yerinde, eksik kalan ve zamanla yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla yetersiz hale gelen atık su altyapısının ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla başlatılan atık su hattı imalat çalışmaları tamamlandı. Midyat Belediyesi ile iş birliği yapılarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 bin 100 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında yeni atık su hattı döşendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un mahalle ziyareti sırasında iletilen altyapı talebinin karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Söğütlü Mahalle muhtarı Hasan Özdemir, "Bizim burası 25 yıllık beldeydi. Mardin Büyükşehir olunca biz mahalleye döndük. Bizim mahalle gelişiyor, büyüyor. Bin hanemiz var. Bu altyapıya da gittikçe ihtiyacımız var. Çok perişan bir durumdaydık. On beş, yirmi günde bir vidanjör istiyorduk. Yazın koku oluyordu, bayağı sivrisinekler oluyordu" dedi.

Belde belediyesi döneminde altyapı kısmen yapılmıştı ancak mahallenin zamanla gelişen ve büyüyen bölgelerinde herhangi bir altyapı bulunmadığını belirten Özdemir "Büyükşehirden talep ediyorduk. Sayın Valimiz geçen sene bizim mahalleyi ziyaret etmeye geldi. Mahallemize söz vermişti. Valimize, MARSU Genel Müdürü ve bütün ekibine Söğütlü halkı adına teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Mardin’in her geçen gün gelişen ve büyüyen yerleşim merkezlerinde altyapı ihtiyaçlarının da orantılı olarak arttığını belirterek, sürdürülen altyapı hizmetlerinin mahallelerin mevcut durumu ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak planlandığını söyledi. Erçin, MARSU olarak merkez ve kırsal mahallelerde oluşan altyapı ihtiyaçlarının çözülmesi, sağlıklı ve güçlü bir altyapı ağı oluşturulmasına yönelik yatırımların sürdürüleceğini kaydetti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır