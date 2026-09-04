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İzmir'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

İzmir'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İzmir'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştıkları eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 6 kök Hint keneviri, 322,22 gram skunk, 20 uyuşturucu hap, hassas terazi, Hint keneviri yetiştirmekte kullanılan aletler, suçtan elde edildiği değerlendirilen 446 bin 70 lira, 200 avro ve 200 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili, 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
polis uyuşturucu hint keneviri konak
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