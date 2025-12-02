HABER

Mardin’de çocuklara trafik eğitimi verildi

Mardin’in Artuklu ilçesinde çocuklara yönelik trafik eğitimi düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP’in "Sen de Geleceğin Parçası Ol" Projesi kapsamında bilgilendirici ve farkındalık artırıcı çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP’in "Sen de Geleceğin Parçası Ol" Projesi kapsamında bilgilendirici ve farkındalık artırıcı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Artuklu Trafik Eğitim Parkında çocuklarla bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı ve trafik kuralları hakkında eğlenceli, uygulamalı bir eğitim verdi.

Ekipler ayrıca 13 Mart Mahallesi pazar yerinde esnafı ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi. KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu, uygulamayı indirmek isteyenlere destek sağlandı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği, bilinçlenmesi ve korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

