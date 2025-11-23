HABER

Mardin’de iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Mardin’de iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Çıkan kavgada R.A. (58), B.A. (50), K.A. (44), İ.Ç. (28), N.Ç. (23) ve R.Ç. (40) yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim Araştırma ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

