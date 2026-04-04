Mardin’de kişisel verileri yasa dışı yayan 4 şüpheli hakkında adli işlem

Mardin’de vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla temin ederek yayan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve paylaşılmasına yönelik çalışmalarda Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve paylaşılmasına yönelik çalışmalarda Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin mobil uygulamalar üzerinden kurdukları gruplarda hukuka aykırı şekilde elde ettikleri kişisel verileri üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması ve kullanılması suçtur. Bu tür faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

