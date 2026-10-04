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Mardin’de yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin’de yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Çalışlı mevkiinde, tırın yağ yüklü dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Mardin’de yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mardin
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