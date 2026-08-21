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Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin uluslararası merkezinin bulunduğu İrlanda’da 19. yüzyıldan kalma Strancally Şatosu'nu (Strancally Castle) ve şatoyu çevreleyen yaklaşık 1.780 dönümlük araziyi satın aldı. Mülkün Zuckerberg’e 23 milyon ila 35 milyon dolar arasında bir bedele mal olduğu tahmin ediliyor.

Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı
Enes Çırtlık

Mark Zuckerberg'in bu yılki büyük gayrimenkul alımlarına bir yenisi eklendi. Zuckerberg, İrlanda'da 19. yüzyıldan kalma Strancally Şatosu (Strancally Castle) ile şatonun yaklaşık 1.780 dönüm büyüklüğündeki arazisinin yeni sahibi oldu.

Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı 1

Satın alma işlemiyle ilgili basına açıklama yapan bir sözcü, "Mark ve ailesi bu tarihi eve bakmaya devam edecekleri için heyecanlı ve Meta'nın uluslararası merkezinin bulunduğu İrlanda'da zaman geçirmeyi dört gözle bekliyor" dedi.

Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı 2

TechCrunch, konuyla ilgili ek açıklama için Meta'ya ulaştığını belirtti.

Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı 3

NEHİR KIYISINDA, EN AZ 11 YATAK ODALI

Nehir kıyısında ve yeşilliklerle çevrili olan Strancally Şatosu hakkında Irish Times'ın 2001 yılında yayımladığı habere göre yapıda en az 11 yatak odası bulunuyor. Aynı habere göre şatoda dört kule süiti, bir kütüphane, yemek odası ve misafirlerin ağırlandığı bir salon da yer alıyor.

Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı 4

TechCrunch'a göre Zuckerberg, şatoyu 25 yıl boyunca ailesiyle birlikte burada yaşayan bir finansçıdan satın aldı.

Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı 5

META’NIN DUBLİN’DEKİ MERKEZİNE YAKLAŞIK İKİ SAAT UZAKLIKTA

Meta'nın uluslararası merkezi Dublin'de bulunuyor. Şirket, 2017 yılında kentten 20 dakika uzaklıkta büyük bir veri merkezi açmıştı. Zuckerberg'in yeni şatosunun bulunduğu Waterford ise Dublin'e yaklaşık iki saatlik sürüş mesafesinde.

Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı 6

BU YILKİ İLK BÜYÜK GAYRİMENKUL ALIMI DEĞİL

Bu satın alma, Zuckerberg'in bu yıl yaptığı ilk büyük gayrimenkul yatırımı değil. Zuckerberg ve eşi, Jeff Bezos'un da yaşadığı Miami'deki seçkin bir mahallede bulunan bir ev için 170 milyon dolar ödediği yönündeki haberlerle daha önce gündeme gelmişti.

Mark Zuckerberg bu kez ev değil şato aldı! Bedeli dudak uçuklattı 7

Bu satın alma, Kaliforniya'nın bir tür servet vergisi uygulamaya çalıştığı dönemde çok sayıda teknoloji milyarderinin eyaletten ayrıldığı süreçte gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg Kale Meta
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