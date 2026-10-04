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Mansur Yavaş'ı kararından vazgeçiren kırılma noktası! 'AK Parti' sorusuna tek cümlelik yanıt

ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifasının perde arkasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Faik Öztrak'ın sözlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından arandığını söyleyen Yavaş, istifa etmekten vazgeçmişken kararını değiştiren kırılma noktasını açıkladı.

Mansur Yavaş'ı kararından vazgeçiren kırılma noktası! 'AK Parti' sorusuna tek cümlelik yanıt
Mehmet Hazar Gönüllü

Siyasetin gündeminde son zamanlardaki en çarpıcı gelişmelerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi oldu. Yavaş istifa sürecinde yaşananların detaylarını paylaştı.

CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlenen 9 Eylül'de Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşme gündeme damga vururken Ankara kulislerinde "Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor?" sorusu konuşulmaya başladı.

Mansur Yavaş ı kararından vazgeçiren kırılma noktası! AK Parti sorusuna tek cümlelik yanıt 1

YAVAŞ: "GEREĞİNİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEM"

Tartışmalar alevlenirken Yavaş'tan gelen "Gereğini yapmaktan çekinmem" açıklaması da dikkat çekti. 11 Eylül'de yaptığı açıklamada Yavaş şunları ifade etmişti: “Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem.”

Mansur Yavaş ı kararından vazgeçiren kırılma noktası! AK Parti sorusuna tek cümlelik yanıt 2

ÖZTRAK: "CHP TEHDİTLE HAREKET ETMEZ"

Yavaş'ın bu sözleri üzerine CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş’ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum" diyerek tartışmaya yeni bir boyut kattı.

Mansur Yavaş ı kararından vazgeçiren kırılma noktası! AK Parti sorusuna tek cümlelik yanıt 3

İSTİFASININ PERDE ARKASINI ANLATTI

Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Yavaş, istifa metnini Faik Öztrak'ın bu sözleri üzerine hazırladığını söyledi. Devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp "Bunları kafasına takmamasını istediğini" söyleyen Yavaş bununla birlikte vazgeçtiğini söyledi.

Mansur Yavaş ı kararından vazgeçiren kırılma noktası! AK Parti sorusuna tek cümlelik yanıt 4

"KARARIM DEĞİŞTİ"

"Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım" diyen Yavaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamaları üzerine kararının değiştiğini, istifa kararı aldığını ifade etti.

Mansur Yavaş ı kararından vazgeçiren kırılma noktası! AK Parti sorusuna tek cümlelik yanıt 5

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Yavaş, Erkin'in "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi ve “İstifa metnimdeki o cümlelere bakın” dedi. Yavaş'ın istifa metnindeki cümleleri hatırlatan Erkin, "Yani AK Parti'ye geçmiyor" dedi.

"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur.”

- Yavaş'ın istifa metninden

MÜSLİM SARI NE DEMİŞTİ?

Yavaş'ın CHP'nin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmamasına ve CumhurbaşkanıErdoğan ile görüşmesinden önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bilgi vermesine tepki gösteren Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş ı kararından vazgeçiren kırılma noktası! AK Parti sorusuna tek cümlelik yanıt 6

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan CHP istifa ak parti
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