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Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti'ye" iddiası: "Arayan olursa 'Yurt dışında' deyin"

AK Parti'ye geçeceği konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın telefonlarını kapattığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından bu adımı attığı belirtilen Tugay, iddiaya göre kendisine ulaşmak isteyenlere "Başkan yurt dışında" denmesi yönünde talimat verdi.

Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti'ye" iddiası: "Arayan olursa 'Yurt dışında' deyin"
Mehmet Hazar Gönüllü

Aylardır AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen İZBB Başkanı Cemil Tugay'dan son günlerde art arda ses getiren hamleler geldi. Önce Bakan Uraloğlu, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Tugay dün Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) istifa etti. Şimdiyse, Erdoğan ile görüşmesinden sonra tüm programlarını askıya aldığı, telefonlarını da kapattığı iddia edildi.

Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti ye" iddiası: "Arayan olursa Yurt dışında deyin" 1

ÖNCE BAKAN URALOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Tugay 30 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldiğini duyurmuştu. Tugay görüşmede İzmir'in ulaşım meseleleriyle ilgili konuşulduğunu belirtmişti:

Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti ye" iddiası: "Arayan olursa Yurt dışında deyin" 2

"Görüşmemizde İzmir’imizin öncelikli ulaşım konularını; İkinci Çevre Yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İZBAN ve metro projelerini ortak bir yaklaşım ve iş birliği çerçevesinde değerlendirdik. Sayın Bakanımıza İzmir’imize gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşım için teşekkür ediyorum."

Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti ye" iddiası: "Arayan olursa Yurt dışında deyin" 3

BEŞTEPE'DEKİ GÖRÜŞME GÜNDEM YARATTI

Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü duyuruldu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti ye" iddiası: "Arayan olursa Yurt dışında deyin" 4

TUGAY’DAN GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA

Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik.” dedi.

Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti ye" iddiası: "Arayan olursa Yurt dışında deyin" 5

AK PARTİLİ İSİMDEN "CEMİL TUGAY" AÇIKLAMASI: "SİYASETTE HER ŞEY OLABİLİR"

Bu sırada eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu'ndan dikkat çeken bir Cemil Tugay açıklaması geldi. Kasapoğlu, iddialarla ilgili konuşurken "Siyasette her şey olabilir" vurgusu yapıp "Biz ne süreçleri zorlama hamlelerle yönlendirmeye çalışırız ne de siyasetin kendi doğallığı içinde gelişen eğilimlere kapıyı kapatırız. Siyasette kapıları peşinen kapatmak da doğru değildir, suni gündemlerle süreci manipüle etmek de" ifadelerini kullandı.

Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti ye" iddiası: "Arayan olursa Yurt dışında deyin" 6

  • Cemil Tugay ve Mehmet Kasapoğlu

PROGRAMLARINI ASKIYA ALDIĞI İDDİASI

İddialar günden güne ses getirmeye devam ederken son olarak Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin kesinleştiği iddia edildi. Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra programlarının tamamını askıya aldı.

"ARAYAN OLURSA 'YURT DIŞINDA' DEYİN"

Tugay'ın cep telefonunu kapattığı da öne sürülüyor. İddiaya göre Tugay, danışmanlarına bu yönde bir talimat verdi ve kendisine ulaşmak isteyenlere "Başkan yurt dışında" denmesini istedi.

GÖZLER 7 EKİM'DE

Gözler 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı'a çevrildi. Toplantıda Tugay ile birlikte İzmir'den iki ilçe belediyesinin daha AK Parti'ye katılacağı kulislerde konuşuluyor.

Telefonunu kapattı, talimat verdi! "Cemil Tugay AK Parti ye" iddiası: "Arayan olursa Yurt dışında deyin" 7

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Cemil Tugay
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