Market raflarında görünen, herkesin bilmediği o sır ortaya çıktı! Ton balığı alırken dikkat: Gerçekten ton balığı mı?

Sağlıklı beslenmenin yıldızı ton balığı, birçok faydasıyla, salatalarda, sandviçlerde ve makarnalarda sıkça yer buluyor. Ancak market raflarında “ton balığı” diye aldığımız konservelerin içinde sandığımızdan çok daha karmaşık bir dünya yatıyor. Tek bir balık türü mü? Hiç sanmıyoruz! İşte ton balığı konservelerinin ardındaki gerçekler ve sofralarınıza gelen farklı orkinos türleri…

Sedef Karatay

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi ton balığı, omega-3 yağ asitleriyle sofralarımızın yıldızı. Market raflarında gördüğümüz konserve ton balıklarının içinde aslında tek bir balık türü değil, farklı orkinos türlerinin karışımı yatıyor.

BU ÇEŞİTLİLİK NEREDEN GELİYOR?

Ton balığı sandığınız balık, belki de hiç ton balığı değildir! Yıllardır marketten aldığımız konservelerin çoğu, tek bir balıktan değil, farklı türlerin harmanından oluşuyor. Kimisi yağlı ve aromatik, kimisi ise hafif ve beyaz etli. Peki, bu çeşitlilik nereden geliyor?

ASIL TON BALIĞI HANGİSİ?

“Ton balığı” dediğimizde aklımıza tek bir balık gelse de, aslında bu isim farklı orkinos türlerini kapsayan geniş bir kategori. Her birinin boyutu, lezzeti, et rengi ve dokusu farklı. Konserve kutularında genellikle birden fazla türün karışımı bulunuyor. Peki, bu türler neler?

UZUNKANAT ORKİNOS

140 cm’ye kadar büyüyebilen ve 60 kg’a yaklaşan bu balık, “beyaz ton balığı” olarak anılıyor. Akdeniz’in sık avlanan türlerinden biri olan uzunkanat, açık renkli eti ve hafif tadıyla öne çıkıyor.

YAZILI ORKİNOS

50-100 cm boya ve yaklaşık 15 kg ağırlığa ulaşan bu tür, dünya genelinde en çok tüketilen ton balığı. Türkiye’deki konservelerin büyük kısmı bu balıktan üretiliyor. Eti, diğer türlerden daha koyu renkli ve yoğun aromalı.

MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS

Ton balıklarının kralı! 3 metreye varan boyu ve yarım tona yaklaşan ağırlığıyla bu tür, lüks restoranların gözdesi. Yağlı, aromatik etiyle gerçek bir gurme lezzeti sunuyor.

KOCAGÖZLÜ ORKİNOS

Derin sularda yaşayan bu tür, 200 kg’a varan ağırlığı ve iri gözleriyle dikkat çekiyor. Yağlı ve zengin aromalı eti, Japon mutfağında suşi ve sashimi için, Batı mutfağında ise ızgarada daha çok kullanılıyor.

SARİKANATLI ORKİNOS

240 cm uzunluğa ve 200 kg ağırlığa ulaşabilen bu dev, genellikle fileto veya steak formunda karşımıza çıkıyor. Konserve olarak pek kullanılmasa da, lezzetiyle sofralarda fark yaratıyor.

Marketlerde “ton balığı” etiketiyle satılan konserveler, genellikle bu türlerden birini ya da birkaçının karışımını içeriyor. Bir sonraki alışverişinizde kutunun üzerindeki türü kontrol ederek, hangi orkinosu yediğinizi keşfedin!

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
