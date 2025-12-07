Perdeyi aralayınca arkadaşının cesedini gördü: İstanbul'da yalnız yaşayan Maria'nın şüpheli ölümü

Beyoğlu'ndaki gizemli olay, 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. 40'lı yaşlardaki arkadaşı Maria Bruyaba Mafuta’ya akşam saatlerinde ulaşamayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu arkadaşı Tranf Keystone, Mafuta'yı kontrol etmek için evine gitti.

PENCEREDEN PERDEYİ ARALAYINCA GÖRDÜ

Mafuta’nın kapıyı açmaması üzerine zemin kattaki dairenin açık olan penceresinden perdeyi aralayarak içerisini kontrol eden Keystone, arkadaşının yatakta hareketsiz yattığını gördü. Ardından da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

SIRT ÜSTÜ YATAR HALDE BULUNDU

İhbar üzerine oılay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan kontrollerde Mafuta’nın sırt üstü yatar vaziyette bulunduğu, vücudunda darp ya da kesici delici alet izi olmadığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri Mafuta’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır