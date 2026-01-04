Marketlere akın başladı! Venezuela'da operasyon sonrası Caracas'ta panik

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından başkent Caracas'ta Venezuelalılar akın akın marketlere gidiyor. Yağma tehlikesi için de önlem alındı.

CARACAS'TA PANİK

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı başkent Caracas'ta paniğe yol açtı. Saldırının ardından temel ihtiyaçlarını temin edememe korkusu yaşayan Venezulalılar, stok yapmak için az sayıda açık olan marketlere ve mağazalara akın etti.

YAĞMA ÖNLEMİ

Uzun kuyrukların görüldüğü caddelerde bazı dükkanlar yağmalamaların önüne geçmek için müşterileri az sayıda gruplar halinde içeri aldı.

GECE KUYRUKLAR DEVAM ETTİ

Bazı bölgelerde insanlar gece geç saatlere kadar kuyrukta beklerken görüldü. Yerel yetkililer, bölge halkını paniğe kapılmamaları ve gereksiz stok yapmamaları konusunda uyardı.

