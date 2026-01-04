HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Marketlere akın başladı! Venezuela'da operasyon sonrası Caracas'ta panik

ABD'nin Venezuela'daki saldırıları sonrası ülkede marketlere akın başladı. Nicolas Maduro'nun da alıkonduğu operasyonun ardından caddelerde uzun kuyruklar oluştu.

Marketlere akın başladı! Venezuela'da operasyon sonrası Caracas'ta panik

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından başkent Caracas'ta Venezuelalılar akın akın marketlere gidiyor. Yağma tehlikesi için de önlem alındı.

Marketlere akın başladı! Venezuela da operasyon sonrası Caracas ta panik 1

CARACAS'TA PANİK

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı başkent Caracas'ta paniğe yol açtı. Saldırının ardından temel ihtiyaçlarını temin edememe korkusu yaşayan Venezulalılar, stok yapmak için az sayıda açık olan marketlere ve mağazalara akın etti.

Marketlere akın başladı! Venezuela da operasyon sonrası Caracas ta panik 2

YAĞMA ÖNLEMİ

Uzun kuyrukların görüldüğü caddelerde bazı dükkanlar yağmalamaların önüne geçmek için müşterileri az sayıda gruplar halinde içeri aldı.

Marketlere akın başladı! Venezuela da operasyon sonrası Caracas ta panik 3

GECE KUYRUKLAR DEVAM ETTİ

Bazı bölgelerde insanlar gece geç saatlere kadar kuyrukta beklerken görüldü. Yerel yetkililer, bölge halkını paniğe kapılmamaları ve gereksiz stok yapmamaları konusunda uyardı.

Marketlere akın başladı! Venezuela da operasyon sonrası Caracas ta panik 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkale’de trafik kazasıAşkale’de trafik kazası
Bozcaada açıklarında boş ham petrol tankeri karaya oturduBozcaada açıklarında boş ham petrol tankeri karaya oturdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.