Markette dehşet: Kadının saçından tutup yere yatırdı, yumrukladı! O anlar kamerada

Eskişehir’deki bir markette 2 kadının kasa sırası tartışmasıyla başlayan kavgada, kadınlardan birinin eşi olan S.T., 2 kadın ve bir erkek müşteriyi darbetti.

Kadınların saçını çekerek yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Pes dedirten olay, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerindeki meydana geldi. Marketteki müşteri kadınlar D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı. D.T.’nin eşi S.T. de olaya dahil olarak diğer kadın müşteri S.K.’yı darbetti.

Daha sonra ise araya girmek isteyen market çalışanı kadını ve erkeği de yumrukladı. Çalışanların ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalanan S.T., gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.T.’nin karşısındakileri yumrukladığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan ve kadına yönelik şiddet içeren görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.



Olaya sebep olan ve üzerinde belediye iş kıyafetleri bulunan personelimiz ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Toplu iş sözleşmemiz hükümleri… — Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (@eskisehirbb) June 13, 2025

Üzerinde belediye iş kıyafetleri olduğu belirlenen S.T. hakkında Eskişehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan ve kadına yönelik şiddet içeren görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Olaya sebep olan ve üzerinde belediye iş kıyafetleri bulunan personelimiz ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Toplu iş sözleşmemiz hükümleri gereğince kadına yönelik şiddet uygulayan personelin iş akdi fesh edilmektedir.

Soruşturma süresince kendisi görevinden uzaklaştırılmış olup, sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır."

(DHA)