HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Markette satılan pirinçte kedi dışkısı! Görüntüler gündem oldu

Mersin'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı olduğu görüldü. Görüntülerin yayılması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. Müdürlük, işletmeye 52 bin TL ceza kesti.

Toroslar ilçesinde bir markette açıkta satılan pirinçte bulunan kedi dışkısı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. Müdürlük, işletmeye 52 bin TL ceza kesti.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmede dökme olarak satılan pirinçte ‘kedi dışkısı’ olduğu yönündeki sosyal medyada yayınlanan görüntüye istinaden, ilgili işletmeye, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda Gıda Hijyeni Yönetmeliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5996 sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası uygulanmış olup, sonrasında uygun satış ortamı oluşturulmuştur. Güvenilir gıdaya ulaşmak adına, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ile Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması üzerinden tüm vatandaşlarımız ihbar ve şikayetlerini her zaman Bakanlığımıza iletebilirler. Kamu sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşılması adına bakanlığımız tavizsiz ve aralıksız denetimlerine devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurbanlıklar pazara çıkmayı bekliyorKurbanlıklar pazara çıkmayı bekliyor
Ağrı'da evleri su bastı: Sağanak taşkına neden oldu Ağrı'da evleri su bastı: Sağanak taşkına neden oldu

Anahtar Kelimeler:
Mersin Pirinç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.