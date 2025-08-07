Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: Vurmakla tehdit etti...

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, denetim için gelen Şahinbey Belediyesi zabıta ekibine çirkin saldırıda bulundu. Ekibi dükkandan önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı.

YETMEDİ SİLAHLA VURMAKLA TEHDİT ETTİ

Şahıs, ardından da ekipleri silahla vurmakla tehdit etti. Olayın ardından zabıta ekiplerini tehdit eden E.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, "Şahinbey ilçemizde 4 ve 5 Ağustos 2025 tarihlerinde denetim esnasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve memurları tehdit eden E.Ç ve B.Ç isimli şahıslar hakkında Emniyet Müdürlüğümüzün tahkikatı sonucu hukuki süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)