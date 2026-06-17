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Marmara'da 3.6'lık deprem! Dikkat çeken açıklama: "Kendini 1935'ten beri gizliyor"

Marmara Denizi'nde dün gece yarısı meydana gelen 3.6'lık deprem sonrası Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bektaş, sarsıntının 1935'ten beri kendini gizleyen Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu üzerinde gerçekleştiğini belirterek bölgede enerji birikiminin arttığına dikkat çekti.

Marmara'da 3.6'lık deprem! Dikkat çeken açıklama: "Kendini 1935'ten beri gizliyor"
Recep Demircan

Marmara Denizi'nde dün gece yarısı bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Balıkesir açıklarında meydana gelen depremin merkez üssü 3.6 olarak açıklandı.

Marmara da 3.6 lık deprem! Dikkat çeken açıklama: "Kendini 1935 ten beri gizliyor" 1

1935'TEN BERİ KENDİNİ GİZLEYEN TEHLİKE!

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş depremle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Depremin hemen ardından sosyal medyadan bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde meydana geldiğini kaydetti.

Marmara da 3.6 lık deprem! Dikkat çeken açıklama: "Kendini 1935 ten beri gizliyor" 2

Bektaş, 1935'ten bu yana kendisini gizleyen KAF fayını işaret etti.Bektaş şunları ifade etti:

"Kendini 1935 den beri gizleyen KAF nın Güney Kolunda gelişti. 91 yıllık gerilim birikimi ve 1999 İzmit M7,4 depreminin batıya doğru yaptığı stres transferi birlikte değerlendirildiğinde, Güney Kol'da enerji birikiminin önemli ölçüde arttığı söylenebilir."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi
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