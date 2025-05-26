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Marmara'daki fay hatları neler? Marmara fay hatları haritası

Kırık ya da fay, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünmesi soncunda zıt yönlerde hareket etmesi ile meydana gelen yapıdır. Çatlaklarda kırılma yüzeyleri boyunca kayma ya da yer değiştirme olmaz. Bir çatlak fay olacaksa taban blokları, tavan, fay aynası ve atım olmalıdır. Türkiye’de çok sayıda fay hattı bulunmaktadır.

Marmara'daki fay hatları neler? Marmara fay hatları haritası
Ferhan Petek

Yer sarsıntısı, seizma, zelzele ya da deprem olarak adlandırılan doğal afet, yer kabuğunda beklenmeyen bir anda oluşan enerji sonucunda ortaya çıkan sismik dalgalanmaların yeryüzünü sarması aracılığı ile oluşur. Depremler genel olarak fay hatlarının çatlaması sonucunda meydana gelen doğal olaylardır. Fay hatları eğim atımlı, eğim atımlı normal vay ve doğrultulu atımlı olmak üzere 3 tipe ayrılmıştır.

Türkiye’deki fay hatları nelerdir?

Türkiye’de 3 büyük fay hattı bulunmaktadır. Bunlar Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’dır. Bu fay hatlarının yer aldığı bölgeler deprem konusunda ciddi risk bölgesi olarak da kabul edilmektedir. Türkiye Deprem Tehlike Haritası kapsamında deprem riski en yüksek bölgeler belirlenmiş ve açıklanmıştır.

Türkiye’de Deprem Tehlike Haritası’na göre belirlenmiş olan 5 farklı bölge bulunmaktadır. İlk 3 bölge en yüksek risk, geride kalan dördüncü ve beşinci gruptaki bölgelerde yer alan şehirler ise daha az risk taşıyan bölge ve şehirlerdir.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan illerden bazıları şunlardır: İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Yalova, Aydın, Uşak, Isparta, Amasya, Tokat, Tunceli, Erzincan, Bartın, Hatay.

Marmara'daki fay hatları nelerdir?

Marmara fay hatları haritasına göre burada fay hattı Karadeniz Bölgesi’nin batı tarafında yer alan Düzce’den başlamakta ve Marmara Denizi’nin güney tarafına kadar uzanmaktadır. İstanbul şehri bu hattın tam üzerinde bulunur ve bu yüzden İstanbul’da deprem riski çok fazla olarak tespit edilmiştir.

Marmara Denizi’inde 2 tür etkin fay hattı bulunmaktadır. İlki 4 ayrı segmentten meydana gelen ve genellikle dik bir düzlem oluşturan faylardır. Bu faylar yanal atımlı faylardır. İkinci fay hattı ise iki yandan bu faylara doğru bir eğime sahiptir. Normal atımlı olarak ifade edilen faylardır.

Marmara’da görülen fay zonu yan atılımlıdır ve doğuda Sapanca, Gölcük, Gaziköy, Bolayır yönünde Kuzey Anadolu Fayı ile birleşmektedir. Bu yüzden sismik kesitlere dayanılarak hazırlanan haritalarda yer alan fay zonu sağ yönünde atımlı Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır.

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