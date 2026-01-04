HABER

Marmara Denizi'nde gemi arızası!

Marmara Denizi'nde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan LPG gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi Tuzla Demir Sahası’nda emniyete alındı.

Marmara Denizi Büyükada açıklarında, gündüz saatlerinde BITIHI 2 isimli LPG gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-9 römorkü bölgeye sevk edildi. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla Demir Sahası'nda emniyete alındı.

GEMİ TUZLA DEMİR SAHASI'NDA EMNİYETE ALINDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "BITIHI 2 isimli LPG gemisi, makine arızası sonucu Büyükada'ya doğru sürüklenmiş ve KURTARMA-9 Römorkörümüz müdahalesi sonucu karaya oturması engellenmiş olup, Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

