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Marmara Denizi'nde panik anları! Deniz otobüsü, rahatsızlanan yolcu için geri döndü

Balıkesir'in Marmara Adası’ndan İstanbul’a gitmekte olan deniz otobüsü, Süsen Arslan (66) isimli yolcunun rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle 440 yolcusuyla birlikte geri döndü.

Marmara Denizi'nde panik anları! Deniz otobüsü, rahatsızlanan yolcu için geri döndü

440 yolcusuyla, saat 17.30’daki Avşa- Marmara- Yenikapı- Bostancı seferini yapmak üzere Marmara Adası’ndan hareket eden Umur Bey isimli deniz otobüsü, 1 saat yol aldıktan sonra Süsen Arslan isimli yolcunun, yüksek tansiyondan dolayı rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle geri döndü.

TABURCU EDİLDİ

Yolcular Mehmet Reis 11 isimli deniz otobüsüne aktarılırken, ambulansla Marmara Süleyman İlik Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Süsen Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Adası
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