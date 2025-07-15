Marmara Denizi’nde ve Samsun’da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli duyurdu...

İstanbul Büyükçekmece'de saat 04.13'te korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 11.9 km olarak duyuruldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 2.9 olarak belirtildi. Derinliği 6.91 km olan depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

SAMSUN LADİK'TE 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06.08’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, Hamitköy mevkisinde yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Yetkililer, vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır